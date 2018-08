AMLO anuncia consulta para definir el futuro del aeropuerto Andrés Manuel López Obrador someterá a consulta ciudadana dos opciones para definir el tema del nuevo aeropuerto internacional de México.

Parafraseando al Quijote, llamo al pueblo de México a que nos ayude a deshacer entuertos, que nos ayuden a resolver sobre este asunto complicado que heredamos, pero que tenemos que enfrentar de la mejor manera posible […] es un tema, como lo han escuchado, complicado, difícil, por eso tenemos que resolverlo entre todos y que se ponga por delante, como debe de ser, el interés general, no los intereses personales o de grupos […] para no equivocarnos lo mejor es preguntar a todos, el pueblo de México no es menor de edad, lo acaba de demostrar […] se decida por una o por otra opción sí le damos la garantía a los mexicanos que no va a ver corrupción”, señaló.