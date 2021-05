AMLO anuncia la compra de la refinería Deer Park, en Houston, Texas

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes 24 de mayo de 2021 la compra de la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell.

Te recomendamos: AMLO: Refinería de Minatitlán, Veracruz, reanuda producción tras incendio

“Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones. Lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; no habrá aumentos en los precios de los combustibles”, publicó el mandatario en Twitter.

En un video publicado junto con su mensaje, el presidente dijo que se compró el 50% de las acciones, porque el otro 50% ya era de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de esta manera México cuenta ya con una nueva refinería.

Hoy cerramos la operación para comprar la refinería Deer Park de Houston, Texas, propiedad de Shell. Ahora Pemex tendrá el 100% de las acciones. Lo más importante es que en 2023 seremos autosuficientes en gasolinas y diésel; no habrá aumentos en los precios de los combustibles. pic.twitter.com/TUpi8mcjb6 — Andrés Manuel (@lopezobrador_) May 24, 2021

Dijo que la refinería en Houston, Texas, tiene capacidad para procesar 340 mil barriles diarios.

“Vamos a producir gasolinas, diésel y es igual que la nueva refinería de Dos Bocas, que estamos construyendo, que también va a tener capacidad de refinar 340 mil barriles diarios de combustibles”.

Destacó que su gobierno recibió seis refinerías en mal estado, que se están modernizando y se está reiniciando también la coquizadora de Tula para ampliar su capacidad de refinación, además de dos refinerías más.

“Recibimos seis refinerías y vamos a entregar ocho”, destacó.

El presidente López Obrador sentenció que de esta manera se dejarán de comprar las gasolinas y los combustibles en el extranjero.

Dijo que Pemex va a procesar y a convertir todo el petróleo crudo en gasolinas y diésel.

“Vamos a ser autosuficientes, esto para 2023”.

Explicó que la compra del 50% de las acciones costó al gobierno 600 millones de dólares, alrededor de 12 mil millones de pesos; dijo que no se trató de un crédito y que no hay deuda, sino que se logró con los ahorros del gobierno por no permitir la corrupción, por ser un gobierno austero y sin lujos.

Finalmente, señaló que se daría información detallada al respecto y que el consejo de administración de Pemex aprobó la compra por unanimidad

📌 #PEMEX firma acuerdo para la compra total de la Refinería Deer Park.https://t.co/ocdhwDTN9r pic.twitter.com/0zcBSnbDP3 — Petróleos Mexicanos (@Pemex) May 24, 2021

Con información de Noticieros Televisa

AAE