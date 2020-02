No somos machistas, dice AMLO; anuncia campaña de concientización

Te recomendamos: ONU: Violencia contra mujeres solo acabará cuando haya igualdad

Después de los casos de feminicidios ocurridos en las recientes semanas, López Obrador consideró conveniente iniciar una campaña para erradicar las prácticas machistas que afectan a las mujeres.

También planteó su postura de no a la violencia, y el rechazo a la manipulación y al oportunismo en la lucha que mantiene el movimiento feminista.

“Ahora que se ha generado toda esta polémica, lo único que pedimos es que todo el mundo se manifieste, es un derecho, no se trata de una concesión más de las libertades, las libertades se conquistan no se imploran, se ganan luchando de pie y caminando hacia adelante. No a la violencia, se gana más. Eso es lo único y no a la manipulación, no al oportunismo”, planteó.