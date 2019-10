AMLO anuncia apoyos en la Sierra de Puebla

En Ixtepec, municipio de la Sierra Norte de Puebla, el presidente Andrés Manuel López Obrador supervisó las condiciones del hospital rural IMSS-Bienestar que atiende a casi 73 mil personas de 13 municipios de población mayoritariamente totonaca.

Conoció la urgencia de impermeabilización general, de renovar equipos médicos, de personal, y de la renovación de la ambulancia.

El sistema IMSS-Bienestar se reforzará, dijo, este gobierno está comprometido con los que menos tienen.

No tenemos complejos y no nos interesa el detentar el poder, no es buscar la fama, la frivolidad, el sentirnos con vanidad por detentar un cargo, lo cierto es que nunca nos ha importado el cargo, luchamos por la transformación de México, por ideales, por principios. Por eso hablamos de que no va a ser más de lo mismo, no es maquillaje”, apuntó el presidente López Obrador.