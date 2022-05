‘Si no soy culpable, sí soy responsable’: AMLO ante homicidios en México

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), admitió que es su responsabilidad el reducir los índices de homicidios en México por lo que dijo: “Si no soy culpable, sí soy responsable”.

Te recomendamos: Repuntan homicidios en México; feminicidios y secuestros siguen a la baja: SSPC

En su conferencia mañanera realizada desde Palacio Nacional, AMLO reconoció que el pasado martes 24 de mayo del 2022 fue uno de los días “más difíciles” en México respecto al tema de homicidios.

El pasado martes se registró el día más violento del año y el segundo con más homicidios dolosos de todo el sexenio de López Obrador, quien asumió el 1 de diciembre de 2018.

En uno de los hechos violentos de ese día, un ataque armado en un hotel y un bar en el estado de Guanajuato dejó como saldo al menos 11 personas muertas.

Pese a ello, López Obrador descartó que su Gobierno deba hacer ajustes en la estrategia de seguridad, pues consideró que “se ha avanzado”, aunque reconoció que es un tema muy complejo.

“Se ha avanzado y vamos a avanzar más. ¿Por qué tenemos ventaja? Primero, porque no permitimos la corrupción; segundo, porque no hay contubernio, está bien definida la autoridad, no hay asociación delictuosa; y lo otro, y más importante, estamos atendiendo las causas”, sostuvo.