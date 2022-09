AMLO, ‘anonadado’ por el ‘cretinismo’ de legisladores que se oponen a la Guardia Nacional

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), arremetió contra los legisladores que se opusieron al dictamen que traslada las funciones operativas y administrativas de la Guardia Nacional, a la Secretaría de Defensa (Sedena); dijo estar “anonadado” por su “cretinismo”.

“Yo no sé cómo hay legisladores que se oponen a que la Guardia Nacional tenga disciplina, profesionalismo, actúe con rectitud, honestidad y que se respeten los derechos humanos. Me tienen anonadado, sorprendido la actitud de algunos legisladores del conservadurismo, el nivel de cretinismo, la hipocresía, de repente quienes apostaban al uso de la fuerza, violadores de los derechos humanos, se convierten en paladines de la justicia, defensores de los derechos humanos, son unos reverendos farsantes”, dijo AMLO en su conferencia mañanera desde Zacatecas.

López Obrador aseguró que con la aprobación de la ley que regula a la Guardia Nacional se le da a la institución el ejemplo de lo que es la Sedena.

López Obrador indicó que a la Guardia Nacional se le debe de cuidar para que no siga el mismo error que padeció la Policía Federal Preventiva con la corrupción.

“La Guardia Nacional debe cuidarse para que no se siga en el mismo error que se padeció con la llamada Policía Federal Preventiva, que se pudrió, se echó a perder, fue una escuela para formar a funcionarios públicos corruptos, deshonestos, violadores de derechos humanos, de ahí salieron García Luna, Palomino, todos esos”, dijo.

Finalmente, AMLO lamentó que expresidentes de otros países opinen sobre los hechos de corrupción registrados en sexenios anteriores, “a pesar de que tengan razón”.

“Que no saben de que García Luna, el hombre fuerte de Felipe Calderón, su brazo derecho, y ahora no solo lo digo yo, lo dice lamentablemente un expresidente de Francia, digo lamentablemente porque los extranjeros no tienen por qué meterse en lo que corresponde a los asuntos nuestros. Pero duele que tenga razón”, opinó.