AMLO analizará eliminar o reformar el artículo 33 de la Constitución sobre expulsión de extranjeros

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) anunció que su gobierno analizará eliminar o reformar el artículo 33 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos sobre la expulsión de extranjeros, al considerar que ha sido utilizado como una medida represiva.

En conferencia mañanera desde Palacio Nacional, AMLO mencionó que el artículo 33 se encuentra en la Constitución desde 1857, y que ahora es distinta la realidad que vive México.

López Obrador aseguró que su Gobierno nunca ha aplicado el artículo 33 porque hay libertad de expresarse en México, incluso para los extranjeros.

“Nosotros no lo hemos aplicado y nunca lo vamos a aplicar, aquí pueden venir extranjeros a expresarse con absoluta libertad. Hay que analizar la posibilidad de quitarlo, reformarlo, no nos ayuda porque no tenemos propósitos autoritarios y de censura a nadie, queremos garantizar las libertades plenas”, señaló.