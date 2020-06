AMLO analiza rehabilitación de La Cangrejera, en Coatzacoalcos

El presidente Andrés Manuel López Obrador llegó al complejo petroquímico “La Cangrejera” en Coatzacoalcos, Veracruz.

Vino para revisar si es viable la rehabilitación de las instalaciones, incluido un tren de refinación que permitiría procesar hasta 200 mil barriles diarios de crudo y convertirlos en gasolinas y otros derivados que ya no tendrían que importarse del extranjero.

La obra se pondrá en marcha si el proyecto que le presentarán al Ejecutivo de la viabilidad técnica y económica, señala que se puede terminar en este sexenio.

“Sí tengo muchos deseos de qué podamos habilitar este complejo, y en particular el tren de refinación que se ajusta, ensambla con el plan de producir las gasolinas en el país, vamos a esperar la propuesta, y vamos a contar seguramente con los recursos. Si acaso lo que tenemos que considerar es el tiempo, no sólo del presupuesto, sino cuánto tiempo nos lleva la rehabilitación del complejo y echar a andar el nuevo tren de refinación, porque no queremos dejar obras inconclusas, si tomamos la decisión lo tenemos que hacer pronto para que a más tardar en el 2023 estemos terminando”, indicó el presidente López Obrador.

El director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza explicó qué hay dos caminos en este proyecto, rehabilitar las instalaciones como fueron concebidas originalmente, y el otro, ver si es viable agregar plantas para integrar el tren de Refinación.

“Dejamos como compromiso presentarle los primeros avances que ya tenemos y que estamos revisando, en las próximas semanas estaremos en condiciones de estimar con mayor certidumbre los montos de inversión, los tiempos de construcción, indicadores de rentabilidad; así como la conformación de su viabilidad con base a las proyecciones de disponibilidad de crudo ligero durante la vida del proyecto”, añadió Octavio Romero Oropeza, director general de Pemex.

Técnicamente se tiene que analizar si se puede usar el petróleo crudo mexicano para refinar gasolinas en estas plantas, ya que se requieren crudo ligero.

El jefe del ejecutivo consideró que este proyecto, aunado a la rehabilitación de las seis refinerías existentes y la nueva refinería de Dos Bocas, permitiría a México dejar de importar gasolinas.

“Vamos a poder procesar 1 millón 200 mil barriles diarios de crudo, con la nueva refinería de Dos Bocas, 340 mil barriles diarios, y se está explorando la posibilidad de procesar aquí con la rehabilitación de esta planta 200 mil barriles diarios, con eso estaríamos ya logrando la independencia en cuanto al consumo de gasolinas; el propósito es que en el mediano plazo no vendamos petróleo crudo, que podamos procesar nuestra materia prima”, comentó el presidente López Obrador.

Entrevistada al término del evento, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle confirmó que México cumplió su compromiso de reducir en 100 mil barriles su producción de petróleo crudo diario durante mayo y junio y, que decidió no extender esa reducción al mes de julio, y así lo hizo saber a la OPEP en su reunión ministerial.

Aseguró que esta decisión no deja mal a México ante ese organismo.

“Cumplimos puntualmente con la reducción que planeamos de los 100 mil barriles al día en lo que es mayo y junio. Hay otros países que extendieron hasta julio su reducción, en este caso nosotros les dijimos que no, que nosotros manteníamos el acuerdo que habíamos firmado en abril. No quedamos mal con nadie, o sea, nosotros tenemos una postura respetuosa, fija, damos un análisis y se respeta, ahí se respeta, no es que quedes mal o que quedes bien”, dijo la secretaria de Energía, Rocío Nahle, secretaria de Energía.

Con información de Carmen Jaimes.

LLH