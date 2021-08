AMLO analiza denunciar ante CNDH caso de José Eduardo Ravelo, asesinado en Mérida

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes 16 de agosto que analiza denunciar ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el caso del joven José Eduardo Ravelo, asesinado presuntamente por policías en Mérida, Yucatán.

El presidente dijo, durante su conferencia matutina, que se atenderá el caso y aseguró a la mamá de José Eduardo que va a intervenir.

Al ser cuestionado sobre la brutalidad policiaca en algunas zonas del el país, el presidente dijo que los gobiernos de los estados están trabajando en la formación de elementos para que la Policía sea respetuosa de los derechos humanos, pero admitió que aún falta por hacer.

Dijo que hay dos cosa importantes: Primero, que los ciudadanos denuncien y no se “tape nada”, sea quien sea, y segundo, que no haya impunidad.

“En este caso, por ejemplo, no es como antes de que ya la autoridad local hasta ahí lo decidió, ya fue lo que resolvió el juez, ya fue lo que resolvió el Poder Judicial de la Federación, cosa juzgada. No, no, nada de eso. Si las instituciones encargadas de impartir justicia no están a la altura de las circunstancias, si están echadas a perder, pues es sólo una legalidad ficticia, la legalidad sirve para legitimar la injusticia”, dijo.