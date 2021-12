Ana Elizabeth García Vilchis no sabrá leer, pero no dice mentiras: AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respondió al exmandatario Felipe Calderón que la funcionaria Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras”, no sabrá leer, pero no es mentirosa; esto lo dijo tras los ataques realizados por el panista.

En su conferencia mañanera desde Tepic, AMLO leyó el tuit del expresidente Felipe Calderón:

“Viajar en un tren que no existe… a base de manipular las imágenes con videos pregrabados , que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana’.

A lo que López Obrador respondió:

“Pues no sabrá leer la señorita de la sección, pero la señorita no dice mentiras, no es mentirosa”.