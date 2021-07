AMLO amplía abanico de posibles contendientes a sucederlo en la presidencia

En Villahermosa, Tabasco, el presidente Andrés Manuel López Obrador, amplió el abanico de posibles contendientes para sucederlo.

Te recomendamos: Senadores de EEUU hablaron con AMLO sobre reorientar la Iniciativa Mérida

Reiteró que entregará la estafeta de la presidencia a quien elija el pueblo.

En la conferencia matutina, rechazó que se dé un caso de persecución política en contra del ex secretario de Economía, Ildefonso Guajardo.

“Nosotros no perseguimos a nadie por razones políticas, no es mi fuerte la venganza, si hay algún asunto judicial pues tiene que ver con la Fiscalía y es cosa de aclararlo. El que nada debe nada teme. Por eso, no debe de preocuparse si no tiene nada ilegal, si él es una gente honesta ¿de qué se puede preocupar?, aquí hay dos cosas: una es la acusación judicial y esa se atiende, y la otra es la conciencia de cada quien. Lo más importante es la tranquilidad de conciencia. Entonces, si él tiene tranquila su conciencia, pues lo demás, es lo de menos”, declaró AMLO.