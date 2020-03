AMLO anuncia investigación a Enerall y defiende a Romo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, salió este martes en defensa de su jefe de gabinete, Alfonso Romo, a quien definió como “gente de bien” frente a una investigación periodística que lo señala por conflicto de intereses y dañar un acuífero con sus negocios privados.

El presidente reprochó que los medios de comunicación no investigaran casos similares en los gobiernos anteriores y opinó que se intenta dañar la imagen de Romo por ser un empresario que apoyó su candidatura izquierdista.

Según la investigación, llevada a cabo por CONNECTAS, Aristegui Noticias, Proceso, Ruido en la Red, Univisión, Vice en Español y el apoyo del International Center for Journalists (ICFJ), Romo fundó en 2007 la empresa Enerall, investigada por destruir un pozo de agua dulce en la península de Yucatán.

En noviembre de 2018, antes de asumir su actual cargo, Romo abandonó la empresa, convertida en la mayor explotadora de agua para uso agrícola en Yucatán, aunque quedó vinculada a familiares suyos.

López Obrador dijo que encargará a la Secretaría de Medio Ambiente una investigación sobre lo sucedido porque bajo su gobierno no existe la “impunidad”, aunque descartó de antemano que haya conflictos de intereses en su gabinete.

Cuando Alfonso Romo y otros servidores públicos ingresan al Gobierno, no pueden ya tener vínculos con empresas. No hay problema de conflicto de intereses porque no está admitido”, dijo el mandatario.