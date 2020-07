AMLO agradece a Trump no tratar públicamente el tema del muro fronterizo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, que no se abordara públicamente el tema del muro fronterizo.

Agradecemos que no se haya abordado el tema en lo público”, dijo AMLO.

En conferencia de prensa matutina, López Obrador dijo que no era un tema que México quisiera tratar.

Es un tema que no se trató porque procuramos que el encuentro se diera a partir de las coincidencias, que hiciéramos a un lado las diferencias y que se buscara resolver esas diferencias que son propias de vecinos y de países independientes y democráticos mediante el diálogo pero que no era un tema que nosotros quisiéramos tratar, que no queremos tratar”, dijo.