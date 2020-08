No pediremos créditos ante la crisis: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio un breve informe a través de sus redes sociales, sobre cómo va la economía en México y reiteró que a partir de este mes se verá una mejoría en la situación respecto a las finanzas, por lo que no pedirá nuevos créditos.

Señaló que la pandemia del coronavirus afectó las economías del mundo, y México no es la excepción.

Apuntó que, pese a las circunstancias. No habrá mayor endeudamiento.

“Lo otro fue no endeudarnos, es decir, va a haber crecimiento de deuda por la caída económica, por la depreciación del peso, pero no hemos solicitado nuevos créditos. Estamos ahorrando, hay austeridad, no se permite la corrupción. Y hemos sostenido, con eso, todos los programas de apoyo al pueblo. En vez de rescatar a los de arriba a los que siempre se hacía, el rescate de bancos, de grandes empresas, ahora es el rescate del pueblo”, señaló.