AMLO afirma que ‘en definitiva no asistiría’ a Cumbre de las Américas

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que “en definitiva no asistiría” a la Cumbre de las Américas, programada del 6 al 10 de junio próximo en Los Ángeles, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región, sin embargo, acudiría una representación del Gobierno de México.

“Si no se puede cambiar y se excluye a algunos países, de todas maneras iría una representación, del Gobierno de México, pero yo en definitiva no asistiría”, refirió AMLO en su conferencia mañanera desde el estado de Nuevo León.

López Obrador reiteró que si se invita a todos los países de la región a la Cumbre de las Américas se inicia una nueva etapa en las relaciones de América y sería un triunfo del presidente de Estados Unidos, Joe Biden.

“Yo pienso que si se invita a todos va inaugurarse una etapa nueva en las relaciones de América y se le va deber al presidente Biden, y nosotros vamos a reconocerlo”, comentó.

Sobre la determinación del presidente del presidente de Bolivia, Luis Arce, de no acudir tampoco a la Cumbre de las Américas si no se invita a Cuba, Nicaragua y Venezuela, AMLO dijo que es decisión de cada quien, y es independiente, y soberana,

“Cada quien tiene que decir, nosotros no vamos a actuar de manera protagónica llamando a otros gobiernos para que no asistan ni para que asistan, que cada quien asuma lo que considere más adecuado, pero ojalá sí nos encontremos todos”, declaró el Presidente de México.

La polémica se desató el pasado día 10 de mayo, cuando AMLO advirtió que no asistirá a la Cumbre de las Américas si Washington no invita a todos los países, una medida que secundó el presidente de Bolivia, mientras que la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, opinó en Twitter que “si no están todas las naciones, no es Cumbre de las Américas”, aunque sin detallar si también contempla ausentarse.

Por su parte, el Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó que descartaba invitar a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la próxima Cumbre de las Américas por considerar que “no respetan” la democracia.

Pero el pasado miércoles 11 de mayo, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, indicó que aún no se han enviado las invitaciones porque “no hay una decisión final”.

López Obrador ha descartado roces con el Gobierno de Estados Unidos, al considerar que Biden “es una persona buena, responsable, y es demócrata, y sabe que debe respetarse a todos el derecho a disentir”.

La Cumbre de las Américas, que se realizó por última vez con todos los países presentes en Panamá en 2015, abordará ahora en California la migración como tema prioritario, además de la pandemia y la seguridad.

Con información de N+ y EFE.

RAMG