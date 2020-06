AMLO afirma que por ‘sana distancia’ no atendió a familiares de desaparecidos en Veracruz

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que el día anterior no pudo atender, en Veracruz, a familiares de personas desaparecidas porque no puede, por la sana distancia, exponerse ni exponer a los demás.

Durante su conferencia de prensa matutina desde Tlaxcala, el presidente fue cuestionado sobre el incidente ocurrido durante su gira por Veracruz, cuando decenas de familiares de desaparecidos le exigieron que bajara de la camioneta en donde viajaba y los atendiera.

Este martes, el presidente señaló que todos los días se atiende a familiares de personas víctimas de la violencia y lamentó lo sucedido.

“Es muy incómoda esta situación de cuidado y de sana distancia, no podemos acercarnos mucho. No es recomendable”, dijo el presidente y reiteró sus disculpas por no poder tener comunicación directa con los ciudadanos.