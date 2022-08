‘No va a suceder lo de Pasta de Conchos’, afirma AMLO por mineros atrapados en Coahuila

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que “no va a suceder lo de Pasta de Conchos’ con los 10 mineros atrapados en un pozo de carbón en Sabinas, Coahuila, desde hace tres semanas.

“No va a suceder lo de Pasta de Conchos, que se decretó que no había ninguna posibilidad de recuperar a los mineros, nosotros no, ahí vamos a estar”, aseguró AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador informó que se hizo una revisión técnica para ver qué alternativa hay y decidieron que la opción es escarbar el terreno para entrar a la mina.

Confirmó que el plan para rescatar a los 10 mineros no fue aceptado por los familiares de las víctimas porque consideran que es mucho tiempo para su rescate.

“Antes de tomar esa decisión, di la instrucción dé que se les consultara a los familiares y allá se les consultó, y como tú lo sostienes ellos no están de acuerdo. No es que no quieran rescatar a sus familiares, es que les parece mucho tiempo”, explicó.