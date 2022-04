Constitucionalidad de Ley Eléctrica logra propósito de proteger a CFE, afirma AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó que se logró el propósito de proteger a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reiteró la constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica.

López Obrador explicó que, con la declaratoria de constitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, la CFE puede poner a producir electricidad a todas sus plantas y despachar el 55% de la energía en México.

Indicó que de las cerca de 200 plantas que generan energía eléctrica de la CFE, no se podían utilizar alrededor del 70%, sin embargo, ahora ya podrán utilizarse todas las plantas y las hidroeléctricas.

El presidente de México hizo un llamado a las empresas para sentarse a dialogar y resolver el problema de estas privadas que se encuentran en la ilegalidad y dijo: “yo tengo que aplicar la ley porque si no me convierto en cómplice. Ya hay un marco legal, entonces, no es que yo presente las denuncias penales correspondientes a estas empresas, que son no muchas, las más importantes deben ser 10, 20, que dan el servicio a 70 mil, la mayoría extranjeras”.