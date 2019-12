AMLO: Hay violencia en México, pero no hay alarma en sector empresarial

Hay violencia, pero “no hay alarma” en el sector empresarial por cierre de comercios o afectaciones al transporte, aseguró este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador al ser cuestionado sobre cuántas empresas han cerrado por actos criminales.

Durante la conferencia mañanera desde Palacio Nacional, AMLO admitió que hay delitos que se cometen en carreteras y en contra de empresas.

“Hay un problema de inseguridad y de violencia, pero no hay una situación de alarma que se haya dado a conocer por el sector empresarial, no tenemos esa información”, dijo. “No tenemos ningún reporte sobre eso”, insistió el presidente.

López Obrador señaló que ha habido demandas de las empresas para reforzar la seguridad al transporte en carreteras y aseguró que se ha logrado disminuir la cifra de robos contra transporte de carga.

También destacó que hay una cifra menor de robo de vehículos y que no hay simulación ni maquillaje de cifras en este rubro.

Alfonso Durazo

Durante la conferencia, Alfonso Durazo detalló que se diseñó un programa conjunto con asociaciones de transportistas y “ha funcionado, hemos logrado buenos resultados”.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que se ha reforzado la seguridad en el tramo carretero México-Veracruz, particularmente Acutzingo.

Aclaró que los operativos para reforzar seguridad no significan que no haya robos, pero se han reducido de manera sensible.

También declaró que ha bajado el número de robo a trenes y todo eso es resultado de una iniciativa conjunta con diversas organizaciones empresariales.

Reveló que hay una iniciativa con el sector privado para vincular su tecnología con Plataforma México, para que esa información esté disponible en investigaciones de ilícitos.

“Ya hicimos una primera prueba”, dijo Durazo.

Gobernadores y seguridad

Cuestionado sobre los gobernadores que respondieron al ‘Quién es quién en seguridad’, que no por madrugar amanece más temprano, AMLO dijo que los respeta mucho, pero consideró que el que se levanta temprano tiene alguna ventaja, porque “temprano se reparten los pedacitos de suerte y el que se levanta tarde ya no alcanza boleto”.

“Pero mucho respeto (…) es voluntario, es decisión de cada quien, los gobiernos son autónomos (…) en los estados. Nada más es transparentar la información, no ocultar nada, es quién es quién, cómo estamos, decir la verdad, sin ánimo de perjudicar a nadie”.

López Obrador señaló que así como se informó que en Guanajuato hay muchos homicidios, también se informó que en Yucatán hay tranquilidad y paz, “han resuelto el problema de la inseguridad y de la violencia”.

Cuestionado sobre el caso de Coahuila, Alfonso Durazo dijo que ese gobernador es de los más comprometidos con el tema de seguridad y a las reuniones asiste un representante.

Aclaró que tienen la instrucción del presidente López Obrador de revisar que las instituciones de seguridad no se hayan enquistado.

Sobre señalamientos en contra del exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, Durazo dijo que no se cometerá ninguna arbitrariedad ni se trata de separar de sus cargos a ciertos funcionarios solo por el año en el que fueron designados, se trata de detectar a quienes respondan a los intereses de otros grupos.

Apoyo ciudadano

El presidente López Obrador dijo que necesitan el apoyo de los ciudadanos para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia, “y hay mucha gente dispuesta”.

Señaló que no solo se limitarán a los consejos oficiales, a los que se tienen que hacer por ley, puede haber amplia participación ciudadana.

Dijo que la familia es fundamental como la institución de seguridad social más importante del país.

“Hay muchos ilícitos que se cometen al interior de las familias o que se solapan”.

AMLO declaró que hay que fortalecer la participación familiar y que los padres cuestionen a los jóvenes.

Citó a Chicoche y dijo que hay que preguntar “quién pompó, ¿de dónde salió esto? (…) y eso va a ayudar muchísimo”. Insistió en que es mucho mejor heredar pobreza a los hijos, que deshonra.

También reiteró que no se debe permitir la asociación de autoridades con la delincuencia.

Sonora

Cuestionado sobre la seguridad en Sonora, dijo que esa entidad está recibiendo las participaciones federales que le corresponden.

Afirmó que hay inversión en seguridad para ese estado y prevén la construcción de instalaciones de la Guardia Nacional, y eso significa inversión y más elementos para garantizar la paz en esa región.

Dijo que es bienvenido todo el que quiera ayudar e hizo referencia al modelo mixto en la región de La Laguna, con apoyo del sector privado.

