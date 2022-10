AMLO admite que no todo lo de la política neoliberal es malo

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), admitió que no todo lo de la política neoliberal es malo.

Te recomendamos: AMLO inaugura ampliación de la autopista La Pera-Cuautla en Morelos

“Es que no todo lo de la política neoliberal es malo, si se aplicara adecuadamente”, dijo en conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

Añadió que la política neoliberal está hecha y diseñada para favorecer a una minoría, lo cual es malo y además lo que resulta lógico, como la competencia, el libre mercado, se distorsiona, se deforma y no se aplica pues se usa nada más como parapeto.

“Nosotros lo padecemos en México, en la época del neoliberalismo ¿qué no crearon hasta organismos autónomos para evitar los monopolios, lo que llamaban agentes preponderantes, y qué sucedió? Los monopolios siguieron, los agentes preponderantes continuaron, no sirvió nada de esa estructura supuestamente para tener control sobre los monopolios, todo fue simulación”, refirió el mandatario.

López Obrador insistió en que no es que no sirva nada del modelo neoliberal, sino que está hecho para favorecer a los de arriba, a costa del sufrimiento de los de abajo, con una fachada de racionalidad.

El presidente dijo que tanto en la derecha como en la izquierda hay muchos dogmas y él se guía por juicios prácticos y se inspira filosóficamente en lo mejor de la historia nacional.

Refirió que no está del todo de acuerdo en que se piense que los problemas de desigualdad de México se originaron por la explotación de los dueños de los medios de producción al proletariado. Enfatizó que no cree que el proceso de México, de acumulación de capital, se haya originado de esa manera.

Subrayó que no es exacto que hay dueños de medios de producción, empresarios, explotadores de trabajadores, de obreros y que con esa explotación se obtiene una plusvalía, una ganancia y se produce una acumulación desmedida de capital en unas cuantas manos.

“Sí se da eso, pero no es lo fundamental en el caso de nuestro país. En la concepción de izquierda tradicional lo que acabo de describir es lo determinante, en el caso de México hay una variable, dirían los tecnócratas o neoliberales, que no se toma en cuenta, no se tomaba en cuenta por la izquierda, mucho menos por la derecha. Esa peculiaridad se llama corrupción”