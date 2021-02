AMLO admite que le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud

Andrés Manuel López Obrador admitió este martes 16 de febrero de 2021 que le gustaría pasar a la historia como el presidente de la salud y como el presidente que dignificó el sistema de salud para todos los mexicanos y mexicanas.

Dijo sentirse muy orgulloso de estar participando con un equipo y con el apoyo de millones de mexicanos en una transformación. Agregó que le llena de orgullo ver cómo la gente que antes era ignorada, discriminada, ahora tiene un papel relevante en la vida pública, “son los protagonistas principales”.

Acotó que cuando va de gira, la gente lo identifica y le habla. Destacó que ahora es el pueblo el principal actor de la vida pública y ya no los potentados, los de la llamada sociedad política, del círculo rojo, los famosos de los medios de comunicación, la academia, la intelectualidad, sino que es el pueblo raso.

“Y eso me llena de orgullo porque eso es una transformación porque el pueblo antes no era tomado en cuenta, despreciaban al pueblo, no le tenía amor al pueblo, no les importaba el pueblo, el pueblo no existía, ahora es distinto”, dijo