AMLO acusa que ‘sectarios’ distorsionan su propuesta de tregua mundial

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), argumentó este lunes que los “sectarios distorsionan” su propuesta de paz tras las críticas que recibió de Myjailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, quien lo acusó de elaborar “un plan ruso”.

Te recomendamos: Tropas rusas lanzan ataque con misiles contra central nuclear en Ucrania

“No se conoce bien la propuesta, ayer hasta repetí lo que propusimos para que se difunda más, y quienes vieron pero son sectarios o están a favor de una de las partes lo que hicieron fue distorsionar el sentido de la propuesta, que es buscar la paz, y me pusieron del lado de Rusia”, declaró en su conferencia mañanera .

El presidente defendió la propuesta que esta semana presentará el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde propondrá un comité de diálogo en la ONU que promueva el cese de la guerra en Ucrania, así como una tregua global de 5 años.

Pero el asesor principal del presidente Zelenski señaló el sábado que su propuesta es en realidad “un plan ruso” al cuestionar si su idea es “mantener a millones bajo ocupación, aumentar el número de entierros masivos y dar tiempo a Rusia para renovar las reservas antes de la próxima ofensiva”.

El mandatario mexicano, quien antes ha levantado críticas por oponerse a las sanciones contra Rusia, contestó este lunes que “no se conoce bien la propuesta”.

“Inventan o les dan mal la información de las agencias y reproducen cosas que no son ciertas, porque no crean ustedes que los que se ocupan del espionaje son infalibles, muchas veces no es inteligencia, es espionaje y malo, entonces inventan”, aseveró sobre la información que llega a otros gobiernos.