Fiscalía del caso Ayotzinapa quiso ‘dinamitar’ la investigación, acusa AMLO

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó que la Fiscalía Especializada para el caso Ayotzinapa quiso “dinamitar” la investigación sobre la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero.

López Obrador señaló que en la Fiscalía se agregaron más responsables sin tomar en cuenta el informe que presentó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, pensando que se iban a frenar las pesquisas sobre el caso.

“Le agregaron a más responsables pensando que con eso ya no íbamos a poder tomar la decisión porque si en vez de ser seis militares eran 20, ya no íbamos a poder actuar, y si en vez de los que estaban aparecían otros, no estoy diciendo que sean inocentes y que ya se les exoneró, sencillamente no estaban en el informe”, comentó.