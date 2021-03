AMLO acusa estrategia política para que Morena no tenga mayoría en Cámara de Diputados

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó que hay una estrategia política en contra de su movimiento de transformación para evitar que se obtenga la mayoría en la Cámara de Diputados durante las elecciones del próximo 6 de junio.

Te recomendamos: Morena impugna nuevas reglas del INE

“No voy a juzgar, sólo decir que existe una estrategia política en contra nuestra para que el movimiento de transformación no tenga mayoría en la Cámara de Diputados, se han agrupado con ese propósito … Espero que no se inscriba esta acción del INE en ese propósito, en ese plan, de que modificando reglas se quiera que nuestro movimiento, si así lo dispone el pueblo, no tenga la mayoría en la Cámara de Diputados”, indicó AMLO en su conferencia matutina desde Champotón, Campeche.