AMLO acusa boicot en entrega de medicinas contra el cáncer

Las tres principales distribuidoras de medicamentos en el país quisieron hacer un boicot, al no entregar las medicinas que necesitan los niños con cáncer, pero el gobierno no se va a dejar chantajear por nadie, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Quisieron boicotear no entregando, no vendiendo la medicina que se necesita para curar a los niños de cáncer y pesaban que nos iban a doblegar, ¿qué hicimos?, ya se compró la medicina en Francia, ya llegó la medicina que se compró en el extranjero para que no falten los medicamentos”, subrayó.