AMLO acusa boicot en su contra por retrasos en AICM

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acusó que hay un boicot en su contra por los retrasos que sufren los pasajeros en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

“Ahora parece como que hay oposiciones, resistencias, boicot en el aeropuerto de la Ciudad de México y me están echando la culpa a mí del tiempo que tardan los pasajeros, por los cambios que se están llevando a cabo y viene de arriba, tiene que ver con la molestia que todavía no digieren de que no pudieron atracar con el aeropuerto de Texcoco”, refirió AMLO en su conferencia mañanera realizada desde Palacio Nacional.