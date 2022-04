AMLO acusa a EEUU de hacer ‘lobby’ contra Reforma Eléctrica

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), acusó a Estados Unidos de hacer “lobby” en el Poder Legislativo y Judicial contra la Reforma Eléctrica.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México (SCJN) determinará si declara constitucional o inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), que busca fortalecer a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE) al cambiar, entre otros puntos, el orden de despacho de la energía.

Además, en el Legislativo se debate la Reforma Eléctrica que, impulsada por López Obrador, busca limitar al 46% la participación del sector privado en la generación de energía.

Minutos después, cuestionado por otra periodista, López Obrador dijo que “básicamente” quien está haciendo presión es el Gobierno de Estados Unidos.

“Me consta, pues han venido a eso. A plantearnos que no están de acuerdo incluso a insinuar de que se viola el tratado ( T-MEC ), cuando no es cierto. Y hay reuniones de los opositores con funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Nosotros respetamos a todos. Nada más que actuamos con independencia y soberanía”, agregó.

Asimismo, cuestionó de nuevo a la empresa Ibedrola, a la que acusó de hacer “lobby” con medios de información, jueces y magistrados.

AMLO consideró que en el tema energético no hay solo asuntos de “orden jurídico” y criticó a la Suprema Corte por no “ir al fondo” de la problemática.

Agregó que la reforma se aprobó con “sobornos” y por ello hay un juicio en contra del entonces director de Pemex Emilio Lozoya:

“¿Puede más el poder de las empresas?”

“Y que no me vengan a mí de que la ley es la ley (…) No, lo que se va a demostrar es si son abogados que defienden el interés público o son abogados patronales, empresariales”, agregó.