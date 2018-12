AMLO: Acuerdo de bonos sobre el aeropuerto limpia el camino para resolver el asunto

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló este jueves que el acuerdo que se logró con la compra de bonos del aeropuerto limpia el camino para resolver en definitiva el asunto y poder tener la libertad de iniciar la construcción de el nuevo aeropuerto en la Base Militar de Santa Lucía.

En su conferencia de prensa habitual, desde Palacio Nacional, el presidente dijo que se tenía de plazo hasta ayer para llegar a un acuerdo, que tiene que ver con el mercado, con una serie de factores, en los que influye mucho la confianza, pero afortunadamente se logró que el plan de Hacienda funcionara.

Añadió que se obtuvieron buenos resultados, y admitió que había preocupación en el gobierno porque de lo contrario iba a significar pleitos, litigios y se iba a retrasar la acción del gobierno para resolver en definitiva el problema de saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México.

Explicó que con el acuerdo sobre los bonos se resuelve el problema o se evita el estancamiento de éste, además de que se evita que se empantanara la solución al problema del aeropuerto.

Dijo que ahora el gobierno podrá actuar con independencia, lo cual sería imposible si no se lograba el acuerdo y agregó que se está cumpliendo el compromiso de apoyar a los accionistas del aeropuerto.

Explicó que se trata de alrededor de mil 600 millones de dólares lo que se decidió en bonos y aunque la cantidad de éstos es mayor, con estos mil 600 millones de dólares se destraba la posibilidad del gobierno de actuar y se evitó la especulación.

No podemos ser rehenes de nadie, pero implicaba pleitos y juicios y tardanza”, dijo.

Sobre la construcción de las pistas del aeropuerto en Santa Lucía, López Obrador detalló que estará a cargo del Ejército mexicano, debido a que tienen la capacidad suficiente para hacerlo y aclaró que se les asignarán recursos del presupuesto.

El Ejército construirá el nuevo aeropuerto en Santa Lucía porque tienen la capacidad para hacerlo y se le están asignando recursos para el presupuesto que está por aprobarse, además estamos confiando al Ejército la construcción de las pistas y la terminal”.

López Obrador agregó que este jueves hará un recorrido en Santa Lucía para después realizar un dictamen sobre la ubicación de las pistas.

“Se hará el dictamen la ubicación de las pistas que se dará a las empresas extranjeras; además se tiene un proyecto para unir el aeropuerto actual con Santa Lucía”.

Respecto a las empresas que participarán en el nuevo aeropuerto, el mandatario federal comentó que se está llegando un acuerdo con ellas. “Hasta diría que faltarán empresas porque hay muchas obras; vamos a licitar lo del Tren Maya que son siete tramos; además está la refinería que ya tiene presupuesto, son muchas obras que requiere de varias empresas, hay una coordinación de proyecto general que ya se tiene, pero habrá trabajo para muchas empresas”.

López Obrador celebró la decisión que tomó el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), así como el del Instituto Politécnico Nacional (IPN) sobre reducirse el sueldo.

Celebro que los rectores de la UNAM y del IPN decidieron reducirse los sueldos porque y espero que otros hagan lo mismo porque es muy abusivo estar ganando tanto en un país de tanta pobreza, de tantas necesidades”.

El mandatario federal argumentó que existen funcionario público que están totalmente de acuerdo en esta medida, “ya que es una norma constitucional y es una ley que debe de cumplirse”, dijo.

Sobre la reducción de personal en las dependencias de gobierno, López Obrador explicó que el compromiso es mantener las bases de los trabajadores, así como las fuentes de trabajo, “no se afectará a nadie que este eventual o por honorarios ese el compromiso que hemos hecho”.

El jefe del Ejecutivo agregó que se están atendiendo asuntos relacionados con el presupuesto y que el gobierno está atento para para aclarar cualquier duda a los diputados.

Explicó que ayer se aprobó la Ley de Ingresos en la Cámara de Diputados y ahora pasa a la Cámara de Senadores, pues es una esa ley tiene que ver con las dos cámaras. Añadió que se tiene que aprobar primero la Ley de Ingresos y luego se aprueba el presupuesto, facultad exclusiva de la Cámara de Diputados.

Al hablar del Presupuesto Económico para el 2019, el presidente de México dijo que espera que se apruebe, pero “no por unanimidad”.

Espero que el presupuesto se apruebe, pero no por unanimidad ya que eso me generará sospechas, me cuestionaría qué están haciendo para que sea unánime la aprobación, el poder legislativo ya no debe de ser un tianguis”.

Habló también del acuerdo alcanzado con Canadá para la rehabilitación de hidroeléctricas. Dijo que el miércoles se recibió a una comisión del gobierno de Canadá y anunció que se va firmar un acurdo de cooperación para rehabilitar 60 hidroeléctricas del país, con lo que se modernizará todo el sistema de energía eléctrica.

El mandatario de México dijo que existen nuevas tecnologías y ahora se puede producir más energía con nuevas turbinas, con el mismo cuerpo de agua. Subrayó que ya se tiene esa infraestructura, pero ahora es cosa de modernizarla.

Aseveró que se calcula que se podrá incrementar al doble la producción de energía eléctrica en las plantas, la cual es energía limpia y barata.

Aseveró que esta empresa del Canadá es del gobierno de ese país, el cual está dispuesto a ayudar a México.

Van a venir técnicos de Canadá a hacer una revisión, un diagnóstico para la presentación de un programa de colaboración conjunta”.

El presidente añadió que ayer asistió a la entrega de la Medalla Belisario Dominguez, a Carlos Payán, lo cual es muy importante porque es un reconocimiento al periodismo de México. Acotó que Payán dedicó esa medalla a los periodistas que han perdido la vida en ese “noble oficio”.

“Vamos bien en general, no hay problemas mayores, vamos empezando el gobierno y terminando el año”, dijo.

El presidente de México habló de la manifestación que encontró a fuera de su casa y dijo que aunque le impidan entrar a su casa no cederá.

“Aunque me impidan entrar a mi casa no voy a ceder no seré rehén de nadie y estoy acostumbrado a la protesta, no me asusta y además hasta celebro que la gente ejerza sus derechos y siempre he dicho que la libertad no se implora sino se conquista”.

El mandatario federal agregó que los manifestantes que estaban en la entrada de su casa “pensaron que si iban a mi casa iba a ceder, pero no se trata de eso”.

López Obrador habla con reporteros en Palacio Nacional. (YouTube)

Al ser cuestionado sobre el fomento económico para México, el mandatario federal destacó que el Gobierno analizará lo que más convenga para el país y señaló que no descartan ningún proyecto para sacar adelante la economía del país.

Sobre la situación económica en Michoacán, el mandatario federal argumentó que se está trabajando y analizando la posibilidad de que se adelanten las participaciones, para que el gobierno del estado pague los salarios que debe, así como algunos aguinaldos.

Estamos buscando la manera de adelantar las participaciones, porque no es un compromiso del gobierno federal, pero estamos haciendo un esfuerzo que no es fácil, para que el gobierno de Michoacán pague los salarios y aguinaldos”.

El presidente explicó también que un millón de discapacitados pobres van a recibir una pensión mensual, igual a la de los adultos mayores. Esos discapacitados van a ser niños y niñas, como población preferente.

Dijo que se decidieron dos cosas, que sean los más pobres y que sean niños y niñas. Reiteró que del millón 95 mil van a ser niños y niñas de los pueblos indígenas en México.

“Esto significa una inversión de 12 mil millones de pesos”.

Dijo entender que debe haber un programa especial en lo que era la Secretaría de Desarrollo Social, que pasa a formar parte a la Secretaría de Bienestar.

Reiteró que el presidente de México tenía personal y se pagaba mantenimiento para dos casas de descanso, una en Cozumel y otra en Acapulco, “y no las voy a usar”.

Dijo que esas casas pertenecen a la Marina, pero eran para el uso de la presidencia.

“No vamos a usar eso, eso se termina”.

Agregó que algunos gobernadores están decidiendo no vivir en las residencias de gobierno y ya no van a usar aviones privados.

Dijo que ha recibido peticiones de algunos gobernadores para que los helicópteros que se compraron en anteriores administraciones, los cuales costaron alrededor de seis millones cada uno, se utilicen como ambulancias aéreas.

Reiteró que habrá un nuevo sistema de salud, atendiendo las demandas de los trabajadores del sector, pero no se puede hacer de un día para otro porque hay alrededor de 80 mil trabajadores eventuales, por lo que se deberá ir basificando.

“El sistema de salud está en pésimas condiciones”.

Explicó que periódicamente se reúne con sus asesores económicos, que le plantean inquietudes, y él los escucha. Dijo que también escucha a dirigentes indígenas, de la sociedad civil, a los reporteros.

Agregó que este jueves su agenda tendrá que ver con el aeropuerto y tendrá reuniones para definir el proyecto y pensar en licitaciones.

Dijo que se verá también el proyecto de la fábrica de armas, el cual se le presentará hoy en su primera etapa. Explicó que cuando visitó el terreno para esta fábrica fue acompañado por Claudia Sheinbaum, que en ese entonces era todavía jefa de gobierno electa.

Dijo respetar la decisión de los legisladores de ampliar el monto de ingresos, pero ese excedente debe manejarse con prudencia y tenerlo de reserva ante cualquier contingencia y no caer en déficit.

Hizo un llamado a ahorrar y a evitar desperdicios, para que lo ahorrado se use en apoyo social y en lo prioritario.

Anunció que ya firmó dos nombramientos, que serán propuestos ante el Senado de la República. Juan Ramón de la Fuente, como embajador de México en la ONU y Martha Barcena para embajadora de México en Estados Unidos.

Sobre el supuesto faltante de obras de arte en la antigua residencia de Los Pinos y en Palacio Nacional, dijo que no encontró ningún faltante en su oficina. Ofreció a los reporteros hacer una vistia a Palacio Nacional, para que se conozcan las oficinas que usaban los presidentes.

Sobre Los Pinos dijo que al parecer faltan muebles y algunas obras, pero no se sabe se le entregaron a los fondos, porque muchas de las obras de arte que están en las oficinas públicas pertenecen al patrimonio de Hacienda o tienen que ver con el gobierno federal

“Eso se está viendo y en su momento se va a saber”, dijo y pidió no hacer escándalo de nada si no se tienen elementos, porque “todo es supuestos”.

Reiteró su compromiso con el campo de México y dijo que los encargados de éste tendrán apoyo y recursos, pero es necesario que primero empiecen pues aún no comienzan y ya están diciendo que no les va a alcanzar. Dijo que se hará más con menos, pues se derrochaba mucho en compras y mucho se iba por el caño de la corrupción.

Se comprometió a informar constantemente sobre cómo se está ejerciendo el presupuesto.

Con información de redes sociales AMLO

