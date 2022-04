AMLO aclara si ‘destapó’ o no a Adán Augusto López como candidato a la Presidencia

El presidente, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), aclaró si “destapó” o no a Adán Augusto López, secretario de Gobernación, como candidato a la Presidencia de México.

En conferencia mañanera desde Quintana Roo, AMLO rechazó haber “destapado” al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, como candidato a la Presidencia, en 2024.

“En el caso de Adán lo que hice ayer fue preguntarle a los legisladores, pero no sobre la Presidencia, les pregunté, porque sabía que esa iba a ser la respuesta, si consideraban que era un buen secretario de Gobernación y contestaron sí, lo otro no me corresponde a mi, no es conmigo, es con la gente, lo que puedo decir es que Adán me está ayudando mucho como secretario de Gobernación”, expresó.