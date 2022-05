AMLO aclara que Reforma Electoral no busca desaparecer al INE ni al TEPJF

Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presidente de México, aclaró hoy, 3 de mayo de 2022, que la Reforma Electoral no busca desaparecer al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En conferencia mañanera, el presidente dijo que hay mucha desinformación y hay quienes dicen que no están a favor de la reforma porque se busca desaparecer al INE.

“Pues no es cierto, es el INE con un Consejo igual, nada más que en vez de once, siete, para que no haya tanto aparato y que en vez de ser impuestos por los partidos, en arreglos cupulares que los elija el pueblo, que es el soberano, que es el que manda. Eso es, no desaparece, tampoco el tribunal”, sentenció.