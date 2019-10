AMLO afirma que comparecerá por caso Culiacán, si la autoridad competente lo solicita

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró este lunes 21 de octubre que se decidió detener el operativo planeado en Culiacán contra Ovidio Guzmán, hijo de ‘El Chapo’, porque no podían arriesgar la vida de las personas por la detención de un solo delincuente. Dijo que lo que pasó en Sinaloa muestra que hay un cambio verdadero y aseguró que está dispuesto a comparecer, ante la denuncia que presentaron los dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN).

AMLO dijo que él nunca optará por la guerra, la confrontación o el uso de la fuerza, porque lo que importa es la vida. Denunció que los funcionarios corruptos, conservadores, aplicaron una política de confrontación para “supuestamente garantizar la paz y la tranquilidad”, pero considera que fue insensata, porque produjo más violencia, sufrimiento y masacres.

Consideró que pasará el tiempo y la gente de Culiacán podrá juzgar si se hizo bien o mal, pero él tiene la conciencia tranquila y sabe que se actuó de manera correcta. Se comprometió a seguir combatiendo las causas de la violencia: que haya más bienestar y se atienda a los jóvenes, para conseguir una sociedad mejor y que se vaya aislando la violencia.

Cuestionado si Ovidio Guzmán será detenido, AMLO dijo que sí, si existe la orden de captura y siempre y cuando no se ponga en riesgo a la población.

Foto: Operativo contra Ovidio Guzmán en Culiacán. (Cuartoscuro.com)

Respecto a si le han presentado renuncias algunos funcionarios por el operativo fallido en Culiacán, AMLO dijo que no, pero que eso es lo que quisieran sus adversarios. Admitió que la tarde del jueves fue muy difícil, “de crisis”. Detalló que por la noche ya tenía la información de que había pasado lo peor y se empezó a normalizar la situación en Culiacán, pero hubo una campaña “irracional”.

López Obrador dijo que los que pregonaban que había que usar la fuerza, pedían que se mostrara tener pantalones, en una concepción machista, como si gobernar un país se tratara de ser un represor, cuando se debe cuidar la vida de todos. Dijo que si se hubiera registrado una masacre en Culiacán,hoy se hablaría de la renuncia del presidente, no la de Alfonso Durazo.

A pesar de sus argumentos, AMLO reveló que sí se está haciendo una revisión del operativo, porque el mando militar ya reconoció que se no actuó con precaución. Pero, ante la admisión del error, se tomó la decisión de detenerlo.

Cuestionado por un reportero sobre un reporte de que Ovidio Guzmán no estaba en un domicilio de Culiacán, como informó el Gabinete de Seguridad, sino en una marisquería donde había civiles con niños, además de que Guzmán alias “El Ratón” o “Ratón Nuevo” pudo ser compañero de escuela de Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, AMLO respondió:

Procuro tener información de primera y la tengo. Y no permito que nadie me manipule. No me comparen, porque eso sí calienta. No es de que hacen las cosas y yo no me entero, o yo delego funciones y usted haga lo que quiera. El presidente de México tiene información y sabe muy bien lo que está sucediendo”.