AMLO califica como ‘acción concertada’ promover amparos para vacunar a niños contra covid

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) califica como una “acción concertada” promover amparos para vacunar niños contra la covid, y aseguró que se ha cumplido con cada resolución emitida por el Poder Judicial.

“Se están dando estos amparos y me llama la atención porque ayer estaba yo viendo esto, como aquí estamos siempre pendientes de todo, hay estados en donde se están presentando más amparos, ya lo estoy viendo como una acción concertada. Ya ven cómo le hacen también en el caso de los mensajes, cómo se llama a eso: nado sincronizado, sí, que echan andar campañas. Porque se está concentrando básicamente en cuatro estados”, manifestó AMLO en su conferencia mañanera desde Palacio Nacional.

López Obrador informó que en total se han promovido 250 amparos en 19 estados para que a menores de edad les sea aplicada la vacuna contra la covid,

“Miren: estos son los amparos. 250 demandas en 19 entidades, no es general, pero me llama la atención que 25 en Veracruz, 27 en Oaxaca, 42 en el Estado de México y 43 en la Ciudad de México”, señaló.

Reiteró que la Organización Mundial de la Salud no ha recomendado vacunar a los menores de edad, y aseveró que no existen investigaciones que lo indiquen, sin embargo, se está cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial.

“Nosotros estamos cumpliendo con las resoluciones del Poder Judicial, pero los especialistas nuestros, los médicos sostienen, ya lo han explicado muchas veces de que no es necesario. Y es la misma postura de las organizaciones mundiales, de la Organización Mundial de la Salud”, comentó.

AMLO informó que dio la instrucción de investigar cómo se están haciendo estos amparos, porque también involucra asunto de intereses.

“Imagínense el negocio para las farmacéuticas. Es legítimo pues que todos quieran vender y promover que a los recién nacidos hay que vacunarlos, entonces, no se puede ir en contra de la ciencia solo por el lucro. Esto no significa que no nos importan los niños y las niñas y proteger la vida”, dijo.

Anunció que el próximo martes 7 de septiembre el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa), Hugo López-Gatell, se informará cuántos niños y niñas se han contagiado de covid con el regreso a clases presenciales para evitar que haya desinformación.

Insistió que no es que su Gobierno no quiera vacunar a los niños, por lo que pidió a la población no dejarse manipular.

“A ver, no es que no queremos vacunarlos, es que la Organización Mundial de la Salud no lo está recomendando. Si hace falta, lo vamos a hacer, pero no hay que dejarnos manipular, no sabemos qué intereses hay, porque cualquier farmacéutica, cualquier tienda, cualquier comercio, cuál es su misión, vender, pero nosotros tenemos que actuar con criterio y es lo que estamos haciendo.

Con información de Noticieros Televisa.

