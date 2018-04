AMLO, abierto a cambiar postura sobre construcción del nuevo aeropuerto

En Santa Catarina, Nuevo León, Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de llegar a la Presidencia de la República, el cambio que realizaría en la administración pública del país no sería maquillaje y se centraría en el combate a la corrupción y en erradicar privilegios.

En entrevista abrió la puerta a continuar la construcción del aeropuerto en la zona de Texcoco si le prueban técnicamente que es más viable que la propuesta alternativa que él ha presentado.

Reportero (R): ¿Aceptaría recular en caso de que le demostraran que es mejor en el lago?

Andrés Manuel López Obrador (AMLO): “Desde luego, si para eso es el debate técnico, para ver qué es lo que le conviene más a la nación. Estoy esperando pacientemente a que ellos nos convoquen, ya tenemos a los cinco técnicos que van a participar, van a estar encabezados por el ingeniero Javier Jiménez Espriu, él va a ser el que va a encabezar a los técnicos nuestros, va a estar también el ingeniero Riobóo, el ingeniero Samaniego que han estado trabajando en el proyecto alternativo, y dos técnicos más”.

Respondió así al reto lanzado a sus adversarios por el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Meade, para sostener un debate sobre sus respectivos patrimonios; también se pronunció sobre el anuncio del candidato panista, Ricardo Anaya, de realizar conferencias mañaneras.

Que se ahorren cualquier provocación los candidatos de los otros partidos porque no voy a contestarles. Miren así, amor y paz. No voy a polemizar, no voy a testerear, no voy a caer en ninguna provocación”, añadió Andrés Manuel López Obrador.