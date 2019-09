AMLO a Premios Nobel de Paz: ‘Llegan a México en tiempos de cambio’

En Mérida, Yucatán el presidente Andrés Manuel López Obrador fue invitado especial a una cena privada con los participantes de la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz que se realiza en esta ciudad.

La cena se realizó en la Hacienda San Antonio Hool, ubicada a unos 15 minutos de la ciudad capital.

Se mencionó la presencia de los secretarios de Gobernación, Olga Sánchez Cordero y de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, así como del anfitrión, el gobernador Mauricio Vila.

FOTO: (Twitter @MauVila)

En su mensaje el presidente, celebró encontrarse entre los símbolos de la paz en el mundo.

Es la paz un objetivo central de su gobierno en nuestro país, dijo, basado en la máxima del presidente Benito Juárez, que establece que “entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

A los premios Nobel les dijo, que llegaron a México en tiempos de cambio, en los que se inició una transformación pacífica, pero profunda que pasa por erradicar la corrupción, por rescatar a la juventud, y por promover los valores para restablecer el tejido social como la vía para combatir la inseguridad.

FOTO: (Twitter @MauVila)

Aseguró que el suyo “no es un simple cambio de gobierno, es un cambio de régimen” que ya comenzó a arrancar de raíz el principal problema de México que es la corrupción.

López Obrador se declaró optimista de conseguir sus objetivos porque tiene el respaldo popular, no obstante, las discrepancias que existen en una democracia.

Lo que queremos es conseguir a plenitud la paz y no queremos una paz lograda con autoritarismo, con el uso de la fuerza, no queremos una paz de los sepulcros, queremos una paz que se origine con la impartición de la justicia. Tenemos problemas de inseguridad, de violencia, y se ha querido enfrentar este flagelo de la violencia con el uso de la fuerza, ha quedado demostrado que eso no funciona, que tenemos que atender las causas que originan la violencia; lo más importante para el gobierno mexicano es que haya bienestar y se está atendiendo como nunca a la gente humilde”, dijo el presidente López Obrador.