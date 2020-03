AMLO hace llamado por paro pacífico el 9M

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) reiteró este jueves su llamado a los diferentes grupos feministas a manifestarse sin violencia y de forma pacífica el próximo lunes 9 de marzo, día en que fue convocado el paro nacional de mujeres.

“La única cosa que nosotros recomendamos respetuosamente es que se manifiesten todas las expresiones, todas las corrientes del pensamiento, libre manifestación de ideas, garantizar plenamente o ejercer el derecho a disentir procurando que no haya violencia, eso es lo único y es una recomendación muy respetuosa, que no haya violencia, que se opte por la no violencia, la resistencia civil pacífica siempre, no a la violencia, es lo único”.