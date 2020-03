AMLO pide amor y paz en conferencia matutina tras enfrentamiento entre reporteros por 9M

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio inicio a su conferencia de prensa matutina al levantar los brazos y hacer el signo de amor y paz con ambas manos, luego del enfrentamiento registrado el miércoles entre reporteros por un hombre que pidió investigar quién está promoviendo el paro nacional de mujeres del 9 de marzo.

Al entrar a la sala donde se reúne con la prensa, AMLO pidió amor y paz y respeto entre los mexicanos.

El periodista Marco Olvera pidió que se investigara a la reportera y activista feminista Frida Guerrera, que ha cuestionado al titular del Ejecutivo, y la acusó sin pruebas de recibir financiamiento para su activismo.

Una vez que concluyó la conferencia del miércoles, la activista y periodista Frida Guerrera increpó al hombre que pidió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) indagara sus cuentas, y le recriminó que tratara de vincularla con partidos de la oposición.

Este jueves la periodista Isabel González denunció ante el presidente López Obrador al periodista independiente Paul Velázquez, también asistente habitual a las conferencias de prensa, por haberle dicho que “ojalá la balearan” como lo balearon a él.

La reportera explicó ante AMLO que Paul Velázquez, quien usa un parche en el ojo derecho por un atentado que sufrió, le hizo ese comentario porque ella le dijo que con su parche parecía un “pirata falso”.

“Por decirle que su parche lo hace ver como un pirata falso, porque es muy curioso, a la vista de los auténticos periodistas que cubrimos las actividades presidenciales […] que cuando llega a Moneda, llega sin parche. Le toca la luz artificial, platica, admite ante varios colegas que su ojo no tiene nada y me incite ante un crimen de odio. Eso no se vale”, dijo la periodista