Amigos invitan a joven de Chenalhó a cruzar a EEUU y lo abandonan en desierto de Arizona; familia lo busca

En Chiapas, una familia de origen tzotzil busca a un joven de 18 años que desapareció en el desierto de Arizona, después de cruzar ilegalmente a los Estados Unidos.

“Es el más menor de todos, salió por la necesidad… Su destino es Estados Unidos, pero no llegó, me dijo mi hermana que quedó desmayado a medio camino del desierto por eso solo vi la foto que llegó, la foto que quedó desmayado” dijo David Cruz López , hermano de Aurelio.

El pasado 28 de abril Aurelio Cruz López originario del ejido Puebla, municipio de Chenalhó, en la zona Altos de Chiapas, salió de San Cristóbal de las Casas para viajar al estado de Sonora en busca de trabajo.

Ahí un grupo de amigos lo invitó a cruzar a los Estados Unidos, pero en el camino fue abandonado por sus compañeros.

“Hasta el momento no tenemos ninguna información por el caso de él, es por eso que le hago un llamado a las dependencias a las autoridades nacionales que me apoyen a buscar en ese caso la verdad, si tenemos la necesidad y mi mamá está muy triste por la desesperación de su hijo de encontrarlo más que nada”, dijo Araceli Cruz López, hermana de Aurelio.

Aurelio se comunicó con su hermana Araceli la tarde del cinco de mayo, le dijo que se había separado del grupo para burlar a las autoridades migratorias; sus dos sobrinos, Maximiliano y Onésimo, de 17 años que viajaban con Aurelio fueron detenidos y deportados. Hoy ya se encuentran en San Cristóbal y recuerdan que su tío logró burlar la vigilancia, pero ya nada supieron de su paradero.

“La verdad yo ya no supe nada de mi tío porque a mí me agarraron primero la migración”, detalló Maximiliano Gutiérrez Cruz , sobrino de Aurelio.

“Nos corrieron la migración y ahí nos separamos todos ahí sí”, mencionó Onésimo Arias Cruz, sobrino de Aurelio.

Tras escapar de migración Aurelio se encontró nuevamente con uno de sus compañeros, pero estaba débil, deshidratado y se desvaneció. Su amigo nada pudo hacer y lo abandonó, antes avisó a la familia de Aurelio.

“Su compañero nos transmitió a los familiares ahí nos enteramos que ya se había desmayado, que ya se había tirado en el suelo, que se había deshidratado totalmente que ya no estaba consciente… lo único que nos dijeron, que ya lo habían abandonado, que ya no pudo más el muchacho es lo que dijo, pero realmente no sabemos en qué zona lo dejo”, explicó Araceli Cruz López, hermana de Aurelio.