Amigos y familiares despiden a Enrique Muñoz, ‘El Reporteronte’

Ana Lucía Ordoñana, conductora de FOROtv, dijo: “Muy triste noticia con la que nos enfrentamos hoy en la madrugada cuando nos enteramos, como dices, fue sumamente difícil entrar al foro, bueno desde la llegada a Televisa y ver que no estaba y sobre todo sentarnos a dar esta noticia y a seguir con el programa”.

Ximena Cervantes, conductora de ‘Expreso de la Mañana’, señaló: “Un ser humano único, inigualable con una bondad, de verdad generoso, siempre estaba para darte esa palabra de ánimo, siempre preocupado por los demás, con un carisma, con un humor, sus viernes culinarios que tanto le gustaban al público”.

José Luis Arévalo, periodista y conductor de FOROtv, comentó: “Una persona que siempre tenía una palabra buena para todos, una persona cariñosa, un buen profesional, siempre con buena disposición, con la camiseta bien puesta, con un trabajo muy bien hecho”.

Ana Luisa Ganuza, conductora de FOROtv, dijo: “Desde el primer momento él fue clave, se hizo amigo muy rápido, son amigos que son difíciles de encontrar y que en tampoco tiempo se metió tanto en el corazón”.

Visiblemente tristes, los conductores del programa compartieron anécdotas, recordaron al hombre detrás del personaje, que siempre los ayudó, los escuchó y les aconsejó enfrentar la vida y conociéndolo después de tantos años, con su estilo desenfadado, esto es lo que les diría en estos momentos.

A mí me hubiera dicho. ‘Lucha’, síguele, ya, no llores, todos los días llegaba al foro y me decía, ‘Lucha’, y se hubiera reído y me hubiera dicho esto tiene que seguir, fue una persona que siempre se caracterizó por lo que estás diciendo, tenía un humor impresionante”, destacó Ana Lucía Ordoñana, conductora de FOROtv.