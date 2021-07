Grupo de amigos asisten a ‘Open house’ y se contagian de COVID-19

Los contagios por COVID-19 continúan. En las grandes concentraciones sin duda pero también en reuniones pequeñas. Un grupo de jóvenes, todos resultaron contagiados después de asistir a la inauguración del departamento de una de ellos.

De los nueve asistentes a la celebración, los nueve resultaron contagiados, cuentan que por chat comenzaron a notificar de sus resultados positivos a las pruebas COVID.

“Creíamos que nosotros nos cuidábamos y que no nos iba a pasar absolutamente nada, yo me sentía con la responsabilidad de que podía haber traído el virus a mi casa y a mi familia, desafortunadamente me hice y la prueba y salió positiva y me siento pues sumamente culpable por esto”, comentó Cinthya.