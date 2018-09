Amieva y Sheinbaum vinculan a especialistas de la UNAM a reconstrucción CDMX

José Ramón Amieva y Claudia Sheinbaum vincularon a especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) a la reconstrucción de la Ciudad de México (CDMX).

El jefe de Gobierno de la CDMX, José Ramón Amieva, y la jefa de Gobierno electa de la CDMX, Claudia Sheinbaum sostuvieron una reunión el jueves para tratar el tema de la reconstrucción, tras el sismo del 19 de septiembre del 2017.

Un grupo de especialistas de la UNAM se incorporó por primera vez a la reunión, para proponer soluciones ante los estudios que ha realizado dicha institución.

El Colegio de Ingenieros también se integrará para encontrar las soluciones, básicamente frente al tema de grietas y fracturas que se presentaron en las delegaciones Tláhuac, Xochimilco e Iztapalapa.

La jefa de Gobierno electa dijo que realizarán un nuevo censo de damnificados por el sismo.

El programa de reconstrucción arrancará con un panorama adecuado y un presupuesto que sea real para enfrentar la reconstrucción.

Hay distintos censos de distintas dependencias de la Ciudad de México que no están unificados; hay avances del Gobierno de la ciudad y eso no los vamos a echar para atrás, sobre de eso vamos a seguir avanzando, pero particularmente lo que tiene que ver con casas habitación unifamiliares, en las delegaciones de Xochimilco, Iztapalapa, Tláhuac no hay censo adecuado”, indicó Claudia Sheinbaum.