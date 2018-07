Amieva ordena revisión de altavoces de alerta sísmica en la CDMX

El jefe de Gobierno capitalino, José Ramón Amieva, ordenó la revisión de los altavoces que reproducen la alerta sísmica en la Ciudad de México.

Hasta el momento desconocen la o las causas de los que fallaron este jueves.

“Me están señalando ahorita el cálculo aproximado que serían mil 320 altavoces los que están sujetos a revisión, de manera preliminar nosotros siempre estamos en constante revisión, aquí tenemos que ver cuáles son las causas y si algo falló, corregirlo, y si algo es obsoleto, sustituirlo. Vamos primero a hacer una revisión del funcionamiento tecnológico del sistema y después tiene que ir complementado sobre la infraestructura”, apuntó José Ramón Amieva, jefe de Gobierno de la CDMX.

Entre las mil 320 torres que fallaron, están las que no emitieron el sonido de la alerta, y las que sí lo hicieron, pero a muy bajo volumen.

Sobre los sismos de baja intensidad que han tenido epicentro en la Ciudad de México, el jefe de Gobierno informó que durante el 2017 se registraron 26 sismos. El mayor fue de magnitud 4. En lo que va del 2018, se han registrado 10 sismos con epicentro en la capital del país, de entre 1.3 a 2.5 grados de magnitud.

En el tema de la reconstrucción tras el sismo del 19 de septiembre del 2017, José Ramón Amieva informó que este viernes sesionará el Comité del Fondo de Desastres de la Ciudad de México para analizar y, en su caso, aprobar que los recursos de este fondo se apliquen a la reconstrucción. Se trata de dos mil 500 millones de pesos.

“Hay que integrar toda una serie de documentos que expresen cuál es el esquema de emergencia, yo creo que tenemos una motivación muy importante para hacer uso de esos recursos, que es precisamente, la situación de emergencia de que las personas no pueden regresar a sus casas porque necesitan rehabilitación, necesitan reconstrucción y que no contamos con esos recursos, no ha sido aprobado en la Asamblea Legislativa el redireccionamiento de esos recursos que están en el artículo 14 que no nos tiemble la mano para empezar a aplicar estos recursos”, explicó José Ramón Amieva.

El jefe de Gobierno reconoció que el proceso para la reconstrucción no ha sido eficiente, pero se comprometió a redoblar esfuerzos para entregar la administración, a finales de año, con la reconstrucción en marcha.

Con información de Jesús Barba.

LLH