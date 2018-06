Amieva firma decreto de amnistía a manifestantes detenidos

Este viernes el jefe de Gobierno firmó un decreto que extingue la atribución de ejercer penas y medidas de seguridad contra quienes participaron en manifestaciones entre el primero de diciembre de 2012 y el primero de diciembre de 2015, en los términos del artículo 104 del Código Penal para el Distrito Federal.

Durante el evento, José Ramón Amieva reconoció que las leyes no fueron aplicadas de manera adecuada y ofreció disculpas a quienes se vieron afectados por esta legislación.

“Delante de ustedes, delante de los medios de comunicación y de todas las autoridades decirles que en representación y como titular del Gobierno de la Ciudad ofrecemos una muy sentida, sincera disculpa pública hacía todas y todos ustedes. Lo hacemos en el sentido que hay hechos que no se pueden olvidar, hay heridas que tardan mucho en sanar, hay esquemas que no se pueden superar si no es con este reconocimiento, con este acompañamiento y con la plena disposición y voluntad de estar con ustedes”, expresó el jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

En las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México se comprometió además a la no repetición de los actos y a resarcir el daño mediante el nacompañamiento a víctimas y familiares.

“Reconocemos que la libertad es para ejercerse, que cuando se ejerce la libertad se tiene que respetar la expresión de las ideas, de los pensamientos; es la forma que tenemos como sociedad de decir aquí estamos, esto es lo que pensamos y esto es lo que queremos y el trabajo de las instituciones se convierte en respetar acompañar y garantizar”,dijo José Ramón Amieva.

Habló durante la presentación del programa “El Derecho a manifestarse y a la protesta social en la Ciudad de México”.

¡Entérate!

Con información de Farah Reachi.

RAMG