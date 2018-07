American University de Washington alerta sobre un intruso armado en el campus

La American University cerró las instalaciones de su campus este miércoles en medio de informes de un “intruso armado”, informa la institución a través de su cuenta de Twitter.

“Informes de intrusos armados cerca del campus”, escribió el Departamento de Policía de la Universidad en Twitter. “Cierre las puertas y aléjese de las ventanas; si está afuera, salga de la escuela de inmediato”, destacó.

AU Alert: Lockdown continues. Investigation ongoing. Technical issue delayed previous e-mail alerts; now resolved. Continue to shelter in place.

— American University Police (@AmericanUPolice) July 18, 2018