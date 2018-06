American y United Airlines piden no usar sus aviones para separar familias migrantes

American Airlines emitió un comunicado en el que condena la separación de las familias migrantes en la frontera de Estados Unidos con México y le pide al Gobierno de Donald Trump no usar sus aviones para transportar a los niños que han sido separados de sus padres.

La aerolínea informó que tiene un contrato con el gobierno estadounidense para transportar personas, pero que las autoridades no informan a la empresa a quiénes transporta, así que no tiene conocimiento sobre si en realidad han transportado a estos niños. En American Airlines señalan que estarían “extremadamente decepcionados de descubrir que ése es el caso”.

El comunicado de la aerolínea señala:

El proceso de separación de familias que se ha publicitado ampliamente no está alineado de ninguna manera con los valores de American Airlines – nosotros reunimos familias, no las separamos. American, al igual que muchas aerolíneas de Estados Unidos, provee viajes al gobierno federal a través de contratos: sin embargo, el gobierno no revela información sobre la naturaleza de los vuelos que toma o los pasajeros que viajan. Mientras nosotros hemos trasladado refugiados para organizaciones sin fines de lucro y para el gobierno, muchos de los cuales se reúnen con familia o amigos, no tenemos conocimiento de que el gobierno federal haya usado American para transportar a niños que han sido separados de sus padres debido a la reciente política de inmigración, pero estaríamos extremadamente decepcionados saber que ése es el caso”.