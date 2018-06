Amenazas sólo exponen mala situación de Morena: PRD

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Manuel Granados, respondió a la presidenta de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Yeidckol Polevnsky, quien dijo que de haber fraude electoral se encontrarán con el diablo.

Primero iban a soltar al tigre, ahora nos espantan con el diablo, pues la verdad es que lo único que yo he advertido es que no hay trabajo territorial en ninguna parte del país, bueno ya hasta su mesías les dijo que se pusieran a hacer campañas que no se echaran a la hamaca”, señaló Manuel Granados, presidente del PRD