Amenazan y separan del cargo a policías en Puebla por presuntamente filtrar información de 200 patrullas; temen por su vida

Hace unos días En Punto dio a conocer que decenas de patrullas nuevas de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla estaban paradas, sin ser utilizadas. Este jueves, un grupo de policías denunció públicamente que se les exigió su renuncia argumentando que fueron ellos quienes dieron esa información.

“Cuando yo entré a la corporación las mujeres no teníamos mando, no teníamos grado. Hoy puedo decirle que soy una de las privilegiadas. Tengo aproximadamente 35 compañeros a mi mando. Esto es lo que nosotros queremos ser y es una satisfacción muy grande poder ayudar a las personas”, dijo Nohemí Cruz Rodríguez, policía de Seguridad Pública de Puebla.

Hace siete meses, así presumía el Gobierno de Puebla la historia de Nohemí Cruz Rodríguez, policía con 20 años de servicio, como parte de la celebración del Día Internacional de la Mujer. La semana pasada, la oficial fue suspendida de su cargo.

El gobierno del Estado la acusa a ella y a una docena de elementos de la Policía de Seguridad Pública, de haber filtrado información a En Punto sobre las 200 patrullas que desde hace 10 meses se encuentran paradas.

Denuncian que el pasado 16 de octubre, dos días después que la transmisión de la nota, fueron citados a las oficinas de la Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado y fueron obligados a firmar su renuncia.

Nohemí y sus compañeros, que tienen entre 15 y 37 años de servicio, fueron suspendidos de su empleo, cargos, comisiones, haberes y funciones como servidores públicos, sin ningún tipo de explicación ni proceso jurídico ni laboral de por medio.

En junio pasado, Nohemí y un grupo de policías se manifestaron para exigir incremento salarial y mejores prestaciones laborales, desde ese momento fueron identificados como elementos disidentes en la Policía estatal.

Este jueves, el grupo de policías acudió a la Ciudad de México para entregar un oficio en Palacio Nacional denunciando acoso laboral y persecución, también solicitaron protección a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

“Estamos temerosos de que vayan a ir a nuestros domicilios y quieran hacernos desaparecer del estado de Puebla, posiblemente lo estén integrando o planeando”, detalló Benigno Valencia Pérez.

“Hace una hora y media, ya estando aquí en la Ciudad de México, me hablaron para amenazarme y decirme que ya sabían dónde estaba. Temo por mi vida y por la de mis hijos. Por eso venimos a pedirle apoyo señor presidente, necesitamos nos apoye. Porqué yo no sé si hoy voy a llegar a mi casa o no voy a llegar. Me siento totalmente amenazada por el gobierno del estado de Puebla”, concluyó Nohemí Cruz Rodríguez, policía de Seguridad Pública en Puebla.