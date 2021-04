Amenazan de muerte a madre del menor que sufrió intento de abuso por diputado Saúl Huerta

La abogada de la familia del menor acosado por el diputado morenista informó que han recibido amenazas de muerte y que tanto la madre como el adolescente se encuentran muy afectados por lo sucedido.

Esta tarde, Morena informó que el diputado Benjamín Saúl Huerta Corona, quien está acusado de haber abusado sexualmente de un menor, renunció a buscar la reelección como diputado federal por el Distrito 11, de la capital de Puebla, según la defensa de la familia del menor, la madre ha recibido amenazas.

La abogada de la madre del menor que presuntamente recibió tocamientos por parte del diputado federal de Morena, Benjamín Saúl Huerta Corona, indicó que el joven de 15 años de edad se encuentra recuperándose de la intoxicación que le hizo perder el sentido, la noche del martes en un hotel de la colonia Juárez en la Ciudad de México.

“Me invitó una bebida, al parecer un refresco y al tomar inmediatamente me empecé a sentir mareado, no recuerdo mucho pero sí perdí la noción de dónde me encontraba. Me encontraba en el cuarto de hotel, empecé a reaccionar y ya estaba realizándome estas cosas, yo de igual manera me apaniqué y no sabía qué hacer en el momento y salí de la habitación, lo hice a un lado y salí de la habitación”.