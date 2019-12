Ambulantes realizarán performance ‘El golpeador eres tú’ en el Zócalo de la CDMX

Funcionarios de la Ciudad de México arrancaron su mercancía a comerciantes triquis que se instalaron en el Zócalo sin permiso.

Ante las críticas, el gobierno capitalino suspendió a los trabajadores que participaron en el operativo y ahora de eso se están valiendo comerciantes ambulantes para hacer sus propios reclamos, anuncian protestas para este martes.

Líderes de comerciantes ambulantes del Centro Histórico de la Ciudad de México denunciaron falta de permisos para las romerías de diciembre.

Está actividad es un fenómeno social, nosotros no somos el origen, somos la consecuencia de muchos gobiernos de políticas públicas económicas mal aplicadas”, señaló Rubén Sánchez Barrios, líder de Comerciantes Ambulantes Centro Histórico.

En protesta, anunciaron movilizaciones, entre ellas, la realización de un performance parecido al de los grupos feministas para este martes, en el Zócalo capitalino.

Aseguraron que el gobierno de la ciudad debió otorgar los permisos para iniciar las romerías el 1 de diciembre.

Al respecto, en conferencia de prensa, autoridades del Gobierno capitalino señalaron que el objetivo no es terminar con las romerías, solo mantener el orden en el comercio en vía pública y evitar las dádivas a los funcionarios.

No queremos desaparecerlas, ni mucho menos, pero lo que no puede haber es un desorden, lo que buscamos siempre es un ordenamiento en el caso del comercio en vía pública, no puede ser que históricamente se han dado 50 permisos a una organización y ahora quieran 500″, indicó Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno CMDX.

“Lo que estamos tratando de hacer es ordenar el calendario de romerías para que todos tengan derecho”, refirió Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobierno CDMX.

“Nos tienen que ayudar a combatir la corrupción y así se los hicimos saber. Se establecieron reglas muy claras, se firmaron compromisos y tenemos eso documentado”, añadió Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Gobierno CDMX.