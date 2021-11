¿Ambientalistas impidieron obras que habrían evitado inundación por desbordamiento del río Tula?

Sobre el desbordamiento de Río Tula la noche del 6 y madrugada del 7 de septiembre pasados, que dejó 14 personas muertas se ha señalado que no se llevaron a cabo las obras para ampliar la capacidad de conducción del río Tula porque grupos ambientalistas impidieron que se realizaran esas obras.

“Llovió mucho, no solo en Tula sino en todo el Valle. Van a explicarles con datos qué fue lo que sucedió, es un dictamen técnico, bastante profesional, no son especulaciones, es una investigación que se hizo, espera el dictamen y cuándo lo tengan, que lo conozcan, lo cuestionan si no están de acuerdo”, dijo Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.