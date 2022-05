¿Amber Heard plagió guion de ‘El talentoso señor Ripley’ en juicio contra Johnny Depp?

La actriz, Amber Heard, no plagió un fragmento del guion de la película “The Talented Mr. Ripley” en su primera comparecencia en el juicio por difamación que la enfrenta a su exmarido, el también actor, Johnny Depp, como demuestran las grabaciones del proceso, en las que no hay rastro de esas líneas.

Usuarios en redes sociales afirman tanto en inglés como en español desde el 4 de mayo que Heard copió una parte de “El Talentoso Señor Ripley” de forma literal, al comparar un supuesto fragmento del juicio con el guion original de la película estadounidense, que se estrenó en 1999.

La película de suspenso la interpretan Matt Damon, Gwyneth Paltrow y Jude Law, que protagonizan una turbia relación que desemboca en el crimen y el engaño.

Heard supuestamente copia de forma textual un párrafo del personaje Marge Sherwood (Gwyneth Paltrow) que dice: “La cosa con Dickie… es como si el sol brillara sobre ti, y es glorioso. Y luego se olvida de ti y es muy, muy frío… Cuando tienes su atención, sientes que eres la única persona en el mundo, es por eso que todo el mundo lo quiere tanto”.

Las fotografías que comparten los internautas, que han recibido decenas de miles de reacciones, muestran dos columnas: una titulada Amber Heard y la otra The Talented Mr. Ripley con el mismo texto en las dos, como prueba de que Heard solo cambió el nombre de Dickie por el de Johnny Depp en su declaración.

Una revisión de las transcripciones de las comparecencias de Heard, que duran alrededor de 7 horas y están disponibles en YouTube, muestra que no menciona en ningún momento las frases que se le atribuyen.

Varios medios están subiendo los videos completos de las audiencias de Depp y Heard a YouTube. Sin embargo, algunas páginas comprobaron con las transcripciones disponibles en la plataforma que no hay rastro de que la actriz pronunciara de forma literal las frases que se le atribuyen.

Unos 30 minutos después de empezar su primera declaración, el miércoles 4 de mayo, en el día 14 del juicio, la acusada explica cómo se inició el romance con Depp a escondidas de la opinión pública y afirma que se sentía “la persona más hermosa del mundo”, y que el actor la hizo sentir “vista”, como “si valiera un millón de dólares”.

“Sabes, fue, fue, fue hermoso, fue… sentí que este hombre me conocía y me veía de una manera como nadie más lo había hecho, sentí que me entendía, sentí que entendía de dónde venía, sentí que cuando estaba cerca de Johnny me sentía como la persona más hermosa del mundo, sabes, me hizo sentir vista, me hizo sentir como un millón de dólares”, relató.